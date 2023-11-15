



Словакия даст Украине машины для разминирования

Несмотря на тяжелую риторику после прихода новой власти относительно русско-украинской войны, словацкое правительство решило финансировать производство двух машин Božena IV для разминирования для Украины. Они поступят в Херсонскую область в начале следующего года.



Само правительство, как и было заявлено, не будет предоставлять военную помощь, но будет соблюдать условия контрактов на поставки от частных компаний.

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Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар сделал заявление, что его страна хочет помочь Украине пройти зиму и направит гуманитарную помощь.



