



"Сломанные носы у девочек". Российская пресса рассказывает ужасы про Пригожина

Газета Известия продолжает публиковать серию “разоблачений”” в отношении Евгения Пригожина.



Обозреватель «Известий» Дмитрий Вахницкий пишет, что, в таких случаях принято говорить о человеке с двойным дном, но в данном случае, дно оказалось даже не тройным. Во многом это объясняется тюремным опытом. Так, первый срок он получил в 1989 году — за кражу.



Впоследствии Пригожин сбежал с исправительных работ в Ленинград, где познакомился с Александром Бушманом. Мужчины сколотили банду и вскоре начали свою криминальную деятельность, которая, впрочем, была недолгой. В 1991 году Пригожину назначили 13 лет колонии. Он отсидел 10.

После освобождения бывший нарушитель решил заняться бизнесом. Сначала он продавал хот-доги, потом открыл ресторан в центре Санкт-Петербурга, а еще через некоторое время стал владельцем кейтеринговой компании «Конкорд».



В разное время Евгений Пригожин был учредителем 55 фирм, сейчас ему принадлежит шесть компаний. В прошлом году их официальная выручка составила 836 млн рублей. По словам сотрудников и деловых партнеров, работать на Пригожина было тяжело, а порой даже опасно для здоровья и жизни.



«Это были сломанные носы у девочек. Если, допустим, ему там не нравилось какое-то блюдо, как приготовил повар, да, он мог также ударить повара», — поделилась на условиях анонимности бывшая менеджер одной из организаций.



Неудивительно, что при таком подходе к ведению дел конкурентов у Пригожина практически не было. Предприниматель внушал окружающим такой страх, что на него не решались даже подать заявление в полицию.



«Жадность, жесткость и последовательность — да, в конечном счете Пригожин шел тем путем, которым шли богачи 90-х. Достаточно жестоки и достаточно эгоистичны, чтобы наплевать на всех», — подытожил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Согласно плану»