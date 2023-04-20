



Слив из Пентагона: секретный телефонный разговор Галанта с американцами



Портал Walla! сообщает о секретном телефонном разговоре на прошлой неделе между американским министром обороны Ллойд Остиным министру обороны Израиля Йоавом Галантом.



Остин пытался убедить Галанта в том, что администрация Байдена предпринимает шаги для предотвращения утечки секретной информации в будущем, как это произошло недавно с самыми секретными документами Пентагона.



Ни Пентагон, ни Министерство обороны Израиля не сделали официального заявления по поводу телефонного разговора между Галантом и Остином, который состоялся в прошлый четверг.



Утечка самых секретных документов Министерства обороны США также включала чувствительные для израильского руководства подробности консультаций по вопросам безопасности между Израилем и США. Утечка может повлиять на сотрудничество в области разведки между Израилем и США в свете опасений Израиля раскрыть информацию, которую он передает США.



Телефонный разговор между двумя министрами состоялся после того, как сообщения с заверениями были переданы из США в Израиль на более низких уровнях. Высокопоставленные израильские чиновники заявили, что они выслушали слова заверения от своих американских коллег и выразили обеспокоенность по поводу самой утечки.