



Слив из Пентагона: сценарии, которые заставят Израиль поставлять оружие Украине



Множество документов американской разведки, обнародованных в интернете, указывают на огромное давление, оказываемое в Вашингтоне на Иерусалим с целью предоставления наступательных видов вооружений и другой помощи Украине.



Крупная утечка разведывательной информации из Пентагона продолжает волновать многих в мире, а также проливает новый свет на возможную роль Израиля в войне на Украине. New York Times раскрыла подробности об огромном давлении, оказываемом Соединенными Штатами на Израиль с целью поставки оружия Киеву, несмотря на однозначную официальную позицию Иерусалима с самого начала войны, призывающую воздержаться от передачи Украине наступательной помощи и даже оборонительных систем.



Согласно докладу, Израиль обязался предоставить Украине "нелетальную" разведывательную и оборонительную помощь, но не более того - из-за опасения создать кризис в отношениях с Россией, в том числе в свете происходящего в Сирии.



В то же время в документе, датированном 28 февраля, говорится, что Израиль может рассмотреть возможность предоставления Украине наступательной помощи в связи с усилением давления со стороны США или после возможного ухудшения отношений с Россией, например, на фоне укрепления отношений между Москвой и Тегераном.



Наиболее вероятный сценарий, вытекающий из просочившихся документов, заключается в том, что Израиль может принять "турецкую модель": поставлять оружие Украине после сильного американского давления, одновременно осуществляя масштабную дипломатическую кампанию в Киеве и Москве для продвижения решения по прекращению войны. Согласно этой модели, израильское оружие будет передаваться Украине через третью сторону - а не напрямую.



Документ показывает, что Турции удалось установить теплые отношения с Россией, одновременно предоставляя оружие и наступательную помощь Украине.



В то же время в другом документе, просочившемся из Пентагона и опубликованном в СМИ в последние дни, выясняется новый "поворот сюжета" с точки зрения Турции, которая, похоже, организовала или готовится поставлять оружие российской группировке "Вагнер", ведущей боевые действия на востоке Украины.



Дополнительные сценарии, вытекающие из опубликованных документов, которые могут заставить Израиль поставлять оружие Украине, связаны с возможным ухудшением отношений между Иерусалимом и Москвой, в основном на фоне укрепления отношений России с Ираном. Те же сценарии, с разной степенью вероятности, связаны с оценкой американцами передачи стратегических систем из России в Иран или расширения помощи России ракетной или ядерной программе Ирана.



Кроме того, существует вероятность, что Вашингтон попытается оказать давление на Израиль с целью поставки оружия на Украину из-за требований Израиля к США подготовиться к возможной атаке против ядерных объектов в Иране. Другая возможность заключается в том, что израильские самолеты, действующие в сирийском небе, попадут под огонь российских систем ПВО, и, возможно, это даже будет стоить жизни израильтянам, и тогда отношения Иерусалима и Москвы ухудшатся настолько, что это позволит передать оружие Киеву.



В документе описывается и расставляются приоритеты в видах израильского оружия, которое США хотят видеть в Украине. Прежде всего, это система Barak 8, система ПВО ракет класса "море-воздух" и "земля-воздух", предназначенная для защиты от самолетов, вертолетов, БПЛА, противокорабельных ракет, крылатых ракет и многого другого. Другие израильские системы, в которых заинтересована Украина, - это система ПВО Spyder и противотанковые ракеты Spike.

