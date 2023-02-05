



Слишком много желающих. Марш резервистов против правовой реформы перенесен

Марш резервистов, который должен был отправиться сегодня утром с легендарной базы Сиркин был перенесен на среду из-за большого количества участников. Колонна машин резервистов отправится из Латруна, и ее протяженность будет сокращена до 50 километров - вместо 80.



Марш, в которой примут участие резервисты бронетанкового корпуса, "Голани", "Шальдаг", пилоты и другие, завершится большим митингом перед зданием БАГАЦа в Иерусалиме.



Среди участников марша будут также генералы и руководители систем безопасности, в том числе генерал-майор Таль Руссо. "Правовая революция приведет к краху страны и демократии", - сказал он. "Это делается бездумно, и даже Нетаниягу не сможет остановить безумие. В моих глазах марш - это послание единства, и дело не только в том, что это не один политический блок или другой. Здесь присутствует настоящая тревога всей общественности Израиля. Люди, которые всю свою жизнь отдали государству, справедливо делают все, чтобы остановить безумие".