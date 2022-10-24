



Следы от капельниц на руках Путина могут указывать на признаки рака

Корреспондент Kyiv Post Джейсон Джей Смарт заявил, что у Путина могут быть признаки внутривенной химиотерапии, и указал на следы на руках.



Наряду со скриншотами появления в российских новостях Путина, стреляющего из снайперской винтовки, журналист написал в Твиттере: “Видео, опубликованные российскими правительственными новостями, показывают, что могут быть следы от капельницы на руке Путина. К одному и тому же событию Кремль выпустил два видео: одно с кучей водяных знаков (из-за чего руку было труднее разглядеть), другое без единого снимка его руки”. Все остальные кадры были удалены из российских СМИ.



Это произошло на фоне распространяющихся слухов о редкой форме рака у российского президента и сообщений о том, что он «жалуется на ноющие боли» в животе.



В Telegram-канале “Генерал СВР” пишут: “Путин пожаловался на ноющие боли в брюшной полости, которые невозможно было быстро купировать, и он был вынужден проводить совещание, наклонившись вперед, пытаясь сохранить естественную позу. Онкология Путина прогрессирует и, несмотря на лечение полностью купировать боль удается не всегда. Нужно понимать, что плачевное состояние физического и психического здоровья президента влияет на принятие ключевых решений”.