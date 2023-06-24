



Следующие 24 часа будут решающими для Путина, – CNN

Президент России Владимир Путин рискует потерять власть, следующие 24 часа имеют решающее значение.



Как отмечает CNN, российский президент столкнулся с серьезнейшей угрозой своей власти за все 23 года управления ядерным государством. И потрясающе наблюдать, как видимость тотального контроля, которую он поддерживал все это время, – главное преимущество его автократии – разрушается за одну ночь.



“Это было и неизбежно и невозможно. Неизбежным, поскольку неправильное с точки зрения менеджмента ведение войны означало, что только такая однородно закрытая и невосприимчивая к критике система, как Кремль, может пережить такую ужасную авантюру. А невозможно, поскольку критики Путина просто исчезают, либо выпадают из окон, либо жестоко травятся. Однако сейчас пятая по численности армия мира столкнулась с тем, что братоубийство – направление оружия на своих сослуживцев – единственное, что может спасти московскую элиту от краха”, - отмечает издание.



СNN подчеркивает, что Путина настолько привыкли считать "искусным тактиком", что первые заявления Евгения Пригожина расценивались как попытка президента РФ "держать в напряжении" своих генералов.



По всей вероятности, подразделения "Вагнера" планировали это в течение определенного времени. Оправдание для восстания появилось спонтанно – якобы авиаудар по лагерю "Вагнера" в лесу. Силы наемников очень быстро собрались и продвинулись в Ростов. Это трудно сделать самопроизвольно за один день.



"Возможно, Пригожин мечтал, что сможет подтолкнуть Путина к смене руководства Министерства обороны РФ. Но обращение Путина в субботу утром уничтожило эту перспективу. Теперь перед российской элитой стоит экзистенциальный выбор – между шатающимся режимом президента и темным, наемным Франкенштейном, которого она создала для выполнения грязной работы и обернувшегося против своих хозяев", - пишет издание.



Украина, вероятно, будет праздновать катастрофическое несвоевременность этого мятежа. Он, вероятно, изменит ход войны в пользу Киева. Но восстания редко заканчиваются в России – или где-либо – с теми результатами, которых они стремились достичь. Устранение царя Николая II в 1917 году в России обернулось большевистской революцией, Лениным, а затем и Советской империей.



По мере того как разыгрывается эта редкая якобинская драма русской человеческой слабости, не обязательно, что за ней последует улучшение. Пригожин может не победить, а "столбы" Кремля могут не разрушиться. Но ослабленный Путин может делать иррациональные вещи, чтобы доказать свою силу, подчеркивает CNN.



В то же время, как отмечает издание, невозможно представить, что с этого момента путинский режим когда-нибудь вернется к своим предыдущим высотам по управлению. И неизбежно, что впереди еще больше потрясений и перемен.



