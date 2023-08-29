



Следующей жертвой Кремля будет Кадыров, - Bild

После Евгения Пригожина может исчезнуть еще один влиятельный военный лидер в России, пишет немецкое издание со ссылкой на российского оппозиционного политика Дмитрия Гудкова.



По мнению оппонента Кремля, после смерти Пригожина российский силовой аппарат обратится против других влиятельных личностей, угрожающих его существованию. В частности, против главы Чечни Рамзана Кадырова, известного как "путинская ищейка", пишет издание.



Сообщается, что Кадыров долгое время считался союзником Пригожина и поддерживал его в кампании против Министерства обороны РФ. Как бывшего антикремлевского повстанца во время чеченской войны, его до сих пор недолюбливают многие в российском аппарате власти. В свое время он хвастался тем, что в прежние годы убивал российских солдат.



Пока Путину удается интегрировать чеченца в российские властные структуры. Но: "Путин перестал играть роль арбитра между различными кремлевскими группировками. Точнее, он уже не справляется с этой ролью. Конфликты просачиваются наружу", - сказал Гудков в интервью каналу "Nexta".



Российский оппозиционер прогнозирует, что Кадырова может постигнуть та же участь, что и Пригожина: "С Кадыровым тоже будет конфликт, я в этом уверен. Потому что Кадыров - один из самых больших противников российской государственности". Гудков продолжает: "У Кадырова есть своя армия, которая хорошо подготовлена. И Кадыров имеет большое влияние за пределами аппарата безопасности".



Так называемые "силовики", инсайдеры российского аппарата безопасности, - это особая беда для чеченцев. По мнению Гудкова, в скором времени между ними и Кадыровым начнется открытый конфликт. Существует также угроза эскалации между спецслужбой ФСБ России и Министерством обороны.



Также ранее на то, что Кадырова ждет та же участь, что и Пригожина намекала Ксения Собчак в своем Telegram-канале: "В России было две частных армии, не контролируемых центром: первая — Пригожина, вторая — Кадырова. Осталась одна."





