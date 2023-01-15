



Следующая цель Черных флагов и Crime Minister

Организаторы протестов подвели итог одной из крупнейших акций протеста, наблюдавшихся в Израиле за последние годы: "Мы вышли протестовать против попытки превратить Израиль в диктатуру. Мы также выйдем через неделю, через две недели и через три. Это наш дом, и мы будем бороться за него столько, сколько потребуется", - сказал Рой Нойман, пресс-секретарь движения Черные флаги.



"Попытки Нетаниягу превратить Израиль в Венгрию или Польшу - это то, что не имеет ничего общего с израильским нарративом, это не может здесь существовать. Если нам нужно вывести миллион человек на демонстрации, мы также выведем миллион человек", - добавил Нойман, говоря о продолжении акции протеста: "Я предполагаю, что на следующей неделе демонстрация перейдет в другое место, для большего количества людей. Я также знаю, что забастовки организуют большие компании. Этот протест будет расширяться, он не будет похож на протесты, которые мы знаем по последним нескольким годам, когда были только демонстрации на улицах. Это будет гораздо более масштабное событие - пока нам не удастся спасти Израиль".



Надав Гальон, один из организаторов акции протеста и пресс-секретарь движения "Криминальный министр", также выразил удовлетворение количеством израильтян, пришедших на акцию протеста: "Такой демонстрации я не помню. Общественность сегодня проснулась и вышла массово - более 100 000 демонстрантов, которые пришли сказать преступному правительству "Хватит. Мы не позволим вам, мы не допустим этого опасного государственного переворота". Мы не потерпим, чтобы попирали демократию и причиняли ущерб судебной системе. Всем ясно - они хотят растоптать судебную систему, чтобы потом реализовать свои опасные планы".



Гальон добавил: "Это первый выстрел для гражданского сопротивления. Мы будем проводить демонстрации каждую неделю. Мы будем удивлять тех, кто принимает решения, мы будем на местах, мы будем на улицах и донесем до них мысль о том, что государственного переворота не будет. Мы будем проводить как хирургические акции протеста у зданий министерств, так и большие демонстрации, как сегодня".



Амир Кохави, мэр муниципалитета Ход Ха Шарон, также пришел на демонстрацию и подчеркнул свою приверженность протесту: "Я думаю, что каждый избранный чиновник обязан представлять общественность и говорить, что эти процессы должны прекратиться. Сегодня вечером здесь прозвучал мощный голос, который, я надеюсь, изменит принятые решения в правительственных учреждениях. Пока это необходимо, мы настроены на долгую борьбу".