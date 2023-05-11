



Следственный комитет подаст в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

Следственный комитет России в ближайшее время объявит в розыск председателя и трех судей Международного уголовного суда МУС, выдавших ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Об этом в четверг, 11 мая, заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.



“СК тогда очень быстро возбудил уголовное дело на председателя и трех судей, которые активно влияли на принятие этого решения. Мы скоро-скоро объявим в розыск”, – цитирует его слова РИА Новости.



МУС 17 марта выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они могут быть причастны к “военным преступлениям”.



Спустя три дня Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокуроров и судей МУС, причастных к выдаче ордеров на арест.