



Следственный эксперимент: от тюремщицы потребовали реконструкции изнасилования



Государственная прокуратура, которая ведет расследование по подозрению в сводничестве офицеров тюремной охраны и изнасиловании женщины-солдата в тюрьме Гильбоа, потребовала, чтобы жертва пришла в тюрьму.



Хила (псевдоним), которая пожаловалась, что ее изнасиловал заключенный террорист Махмуд Аталла, пришла в тюрьму и повторила полицейским следователям обстоятельства изнасилования, которое произошло в конце 2015 года. Хила подала заявление в полицию об изнасиловании в июле прошлого года.



Это очень необычный шаг, поскольку женщин, жалующихся на сексуальные преступления, обычно не просят провести реконструкцию на месте изнасилования.



Хила прибыла в тюрьму Гильбоа 29 декабря впервые после демобилизации семь лет назад. Она рассказала, что от нее потребовали указать следователям Лахав 433, где именно она и Аталла стояли, когда он совершил над ней сексуальное нападение и начал насиловать ее. Во время реконструкции одна из полицейских даже легла на пол для наглядности.



"Я не понимаю, почему я должна идти в тюрьму Гильбоа и воссоздавать картину того, как меня изнасиловали, - сказала Хила после реконструкции, - кто должен делать реконструкцию, так это Аталла. Я решила пойти туда, несмотря на большие трудности, потому что мне нечего скрывать. Мой психолог подготовил меня к этому. Каждое такое событие, встреча с Аталла или приезд на место, где меня изнасиловали, разрывает меня на части. Сейчас я все еще на адреналине восстановления, но я не сомневаюсь, что сегодня ночью я не усну".



Высокопоставленный сотрудник правоохранительной системы сказал, что "этот шаг в основном свидетельствует о том, что они не верят ей и пытаются найти противоречия в ее версии". Тем не менее, прокуратура не намерена предъявлять обвинение в изнасиловании, так зачем ее еще больше топтать? Это не прецедентный шаг, но, безусловно, необычный".

