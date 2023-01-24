



Следователи - Аловичу: будешь работать как "русский" - охранником в супермаркете

В ходе допроса свидетеля по делу 4000 главы группы следователей Йоава Телема вновь всплыли факты презрительного отношения полицейских к владельцу Безек Шаулю Аловичу.



Телему была продемонстрирована запись допроса Аловича Ором Кенером.



Кенер, явно издеваясь, говоря с русским акцентом и демонстрируя магнометр произносит следующее: “Устроим тебя на работу охранником в супермаркете”.



Адвокат Аловича, Жак Хен заявил: “Это унижение для задержанного и выражение презрения к людям, которые работают охранниками".



Кенер сначала утверждал, что не имеет отношения к инциденту - но ему были предъявлены доказательства того, что он находился в момент допроса в контрольной комнате и слышал все. Кроме того, сам Алович на следующий день обратился к нему с жалобой на Кенера, которую Телем проигнорировал.