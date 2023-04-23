



Слава Москве! – Румынский депутат обнаружила, что Сенат – путинский

Румынский сенатор Диана Шошоакэ на пленарном заседании парламента выкрикнула: “Слава Москве!”. Политику пришлось это сделать в ответ на обвинения в том, что ее ноутбук связан с Россией.



“Эти документы не имеют регистрационного номера. Они поступили к нам в 12 часов. Нам только в 12.00 пришло объявление, что в повестке дня будут какие-то темы, а когда мы открываем, посмотрите, что появляется. 404 каталог файлов не найден. За что будем голосовать? Комментарий для специалистов – им нужно сменить VPN, он на московском режиме и поэтому не работает?” – заявила Шошоакэ.



“Учитывая, что ноутбук принадлежит Сенату, а вход осуществляется по WiFi Палаты депутатов, это означает, что эта Палата напрямую связана с Путиным, а VPN – из Москвы. Значит, Сенат обманул. Сенат – путинский. Это путинский ноутбук с путинским VPN, с путинским WiFi. Да? Слава Москве!” – заключила сенатор.



Ранее политик из Бухареста требовала в парламенте отобрать у Украины “исторические территории Румынии”, а затем предлагала начать процесс присоединения “Бессарабии” (современной Молдавии).