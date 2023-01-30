



Сластолюбец Ави Хими. Аела Хасон бросает бомбу

Аела Хасон опубликовала сегодня вечером в программе "Территория выбора" информацию о том, что глава Ассоциации Адвокатов - Ави Хами, очевидно, совершил непристойный поступок во время видеозвонка с адвокатом, который поддерживал с ней связь и даже рекомендовал ее на должность судьи.



Согласно отчету Хасон, адвокат обратилась к председателю Ассоциации Адвокатов, чтобы он рекомендовал ее на должность судьи. Сообщив ей, что он прислал рекомендательное письмо, адвокат получила от него видеозвонок, во время которого он якобы совершил сексуальный акт. Хасон говорит: “Он ее шокировал, снял штаны и совершил акт онанизма”.По словам Хассон, адвокат, несмотря на то, что опешила от происходящего, задокументировала этот случай. По ее словам, это было сделано без согласия и является домогательством. Аела Хасон поведала зрителям: Я посмотрела эту запись. Она отвратительна”.По словам Хасон, инцидент произошел в прошлом году.