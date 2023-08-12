



Скончался легендарный летчик-истребитель Гиора Ром

На 79-м году жизни скончался легендарный летчик-истребитель Гиора Ром.



Это случилось в пятницу, 11 августа.



Ром долгое время боролся с раком, но так и не смог победить болезнь.



Он родился в 1945 году в Тель-Авиве. Гиора Ром был широко известен как один из величайших боевых пилотов израильских ВВС. Он был первым, кто заработал титул "аса", совершив пять успешных ликвидаций во время Шестидневной войны в 1967 году.



Он сбил два самолета МиГ-21 над Египтом и в тот же день сбил МиГ-21 над разбомбленным сирийским аэродромом. На следующий день он был ранен в ногу, но спустя день сбежал из госпиталя, сбив в тот же день еще два египетских самолета МиГ-17.



Через два года его самолет был сбит египетскими войсками. Ром был ранен и взят в плен. Он провел три месяца в египетской тюрьме, прежде чем был освобожден в рамках сделки между Израилем и Египтом. Вернувшись в строй, летчик принял участие в Войне Судного Дня.



В израильских ВВС он служил несколько десятилетий. В 90-х его назначили военным атташе в США. Он также занимал пост командующего ВВС, гендиректора Мининфраструктуры, главы Сохнут и Управления гражданской авиации. В 2019 году Ром баллотировался на пост госконтролера.

