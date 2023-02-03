



Сколько танков Leopard может передать Германия Украине

Правительство Германии одобрило поставку Украине 88 своих танков Leopard 1. Однако у ФРГ могут возникнуть проблемы с боеприпасами к ним. Об этом спишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.



Этот шаг свидетельствует об изменении политики Берлина в отношении танков для Украины. Германия одобрила планы немецкого производителя оружия Rheinmetall продать Киеву десятки старых Leopard после их ремонта на общую сумму более 100 миллионов евро.



Тем не менее, это может создать проблемы с боеприпасами к старым танкам Leopard 1, поскольку они больше не производятся, а калибры их снарядов отличаются от более новых Leopard 2.



Кроме того, проблемы с боеприпасами также могут возникнуть в ходе поставок зениток Gepard. Снаряды к ним производятся в Швейцарии, которая до сих пор отказывалась одобрить реэкспорт в Украину на том основании, что это нарушило бы ее нейтралитет. Однако некоторые швейцарские законодатели настаивают на том, чтобы страна пересмотрела свою позицию.



Как сообщалось ранее, правительство Германии одобрило поставку танков Leopard 1 в Украину из промышленных запасов и ведет переговоры о закупке 15 зениток Gepard у Катара для отправки в Киев.



Также мы писали, что западные партнеры передадут Украине 321 танк в рамках военной помощи через российское вторжение.