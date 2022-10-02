



Сколько стоит упаковать "мобика"

Стоимость комплекта для новобранца достигла 76 тыс. руб. По подсчетам канала «МО», это реальная цена для тех, кто не ждёт милости от военных кладовщиков. Таких семей много: некоторые нужные на фронте вещи подорожали на 140% и даже на 1800%.



Генеральной прокуратуре срочно пришлось взяться за регулирование рынка. Надзорное ведомство, вместе с ФАС и Минпромторгом начало проверку «на предмет завышения производителями, поставщиками и организациями розничной сети стоимости продукции, востребованной в рамках частичной мобилизации».



Хотя Минобороны должно само обеспечить новобранцев всем необходимым, мобилизованные получают в военкоматах длинные списки того, что нужно взять в поход. На эти товары сразу же возник ажиотажный спрос. В отдельных магазинах современный общевойсковой бронежилет 6Б45 вырос в цене сразу на 1829%, а бронежилет «Лавр» на 140%, заметила Baza.



Канал «Можем объяснить» подсчитал, в какую примерно сумму мобилизованному обойдется неполный и не самый дорогой набор необходимого на войне. Она перевалила за 76 тысяч рублей, и это не предел. Военная аптечка, которую оценили в 5 тысяч, укомплектована только самым необходимым, может стоить в два или три раза дороже.