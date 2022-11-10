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"Сколько стоит халтура пропагандиста?" Развенчана "сенсация" Барака Равида
10.11.2022 11:04 Аркадий Бочаровский

"Сколько стоит халтура пропагандиста?" Развенчана "сенсация" Барака Равида



Главный редактор портала “Перспектива” Хана Амиур опубликовал твит, в котором пишет, что нет никаких подтверждений очередной “сенсации” журналиста Барака Равида. Равид опубликовал статью, в которой утверждает, что американцы пытаются предотвратить назначение на пост министра Итамара Бен-Гвира и угрожают сокращением помощи Израилю.

Амиру пишет: “Том Нейдес, американский посол - опровергает "сенсацию" Барака Равида (как обычно, из анонимного источника), согласно которой американское правительство будет бойкотировать Бен-Гвира.

Дан Шапиро, бывший посол - также отрицает.

Представители Белого дома - тоже отрицают.

Как и они, пресс-секретари Госдепартамента отрицают.

Что осталось от этой истории?

Чего стоит халтура этого пропагандиста?”

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