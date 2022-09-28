



Сколько россиян сбежало из страны от мобилизации

Издание Associated Рress сообщает, что более 194 000 граждан бежали из РФ после объявления о частичной мобилизации.



Более 53 000 россиян отправились в Грузию, о чем заявили в МВД страны. Еще 98 000 пересекли границу Казахстана.



В Финляндии сообщили о более 43 000 прибывших россиян.

