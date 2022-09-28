Сколько россиян сбежало из страны от мобилизации
Издание Associated Рress сообщает, что более 194 000 граждан бежали из РФ после объявления о частичной мобилизации.
Более 53 000 россиян отправились в Грузию, о чем заявили в МВД страны. Еще 98 000 пересекли границу Казахстана.
В Финляндии сообщили о более 43 000 прибывших россиян.
Более 194 000 граждан бежали из РФ после объявления о частичной мобилизации. Эту цифру приводит Associated Рress.— Голос Америки (@GolosAmeriki) September 28, 2022
МВД Грузии заявило, что за это время в страну въехало более 53 000 россиян. МВД Казахстана заявило о 98 000. Погранслужба Финляндии сообщило о более чем 43 000 pic.twitter.com/OdHunHJ69y