



Сколько министров будет в новом правительстве Израиля

Переговоры о формировании следующего правительства наберут обороты завтра, когда представители партий "Ликуд", "Религиозный сионизм", ШАС и "Яадут А-Тора" встретятся, чтобы сформулировать план коалиционного соглашения.



В то же время, как сообщает 12-й канал израильского ТВ, в будущее правительство Израиля, как ожидается, войдут не менее 30 министров, не считая заместителей министров, из 64 депутатов, которые составят коалицию.



В уходящем правительстве было 27 министров.



Как ожидается, президент Израиля Ицхак Герцог поручит председателю "Ликуда" Биньямину Нетаниягу сформировать следующее правительство после его консультаций с представителями партий, избранных в Кнессет. Нетаниягу может получить мандат на формирование правительства уже в воскресенье.



В партии "Ликуд" уже заявили, что будут стремиться "как можно быстрее" сформировать следующее правительство Израиля.