Сколько израильтян вышло на протесты против правовой реформы

Вечером, 18 февраля, было подсчитано количество израильтян, вышедших на седьмую по счету демонстрацию против правовой реформы, которую продвигает правительства.



По оценкам Ynet, в настоящее время в Тель-Авиве протестуют десятки тысяч человек.



Now, 18 February, 20:00 local time in Tel Aviv. https://t.co/s4n44GQTRF

Thousands of Israeli settlers are demonstrating right now in Tel Aviv against Benjamin Netanyahu's judicial overhaul plan. pic.twitter.com/piN71fWQtn