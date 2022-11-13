



Сколько израильтян верит в то, что ШАБАК замешан в убийстве Рабина



В специальном опросе, проведенном институтом Ману Гева в сотрудничестве с I-Panel, был задан вопрос, согласны ли вы с Бецалелем Смотричем в том, что ШАБАК подтолкнул Игаля Амира к совершению убийства премьер-министра Ицхака Рабина.



59% ответили, что не согласны, а 21% - что согласны. Среди избирателей блока Нетаниягу 42% не согласны с утверждением Смотрича и 33% согласны.



Опрос также показал, что 71% ответили, что футбол в Шаббат запрещать не следует, а 21% ответили, что его следует запретить.



На вопрос о том, приходила ли вам в голову после результатов выборов мысль покинуть Израиль, 70% опрошенных ответили "нет", а 30% - "да". Среди избирателей блока, выступающего против Нетаниягу, 50% сказали, что эта мысль приходила им в голову, а 9% заявили, что намерены осуществить ее на практике.