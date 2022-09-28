Сколько евреев живет в странах мира
По данным Еврейского Агентства, 8,25 миллионов евреев живет за пределами Израиля, из них 6,25 миллионов - в США.
Во Франции живет 442 тысячи евреев
В Канаде - 394 000
В Британии - 2922
В Аргентине - 173 000
В России - 145 000
В Австралии - 118 200
в Германии - 118 000
В Бразилии - 91 000
В Венгрии - 46 500
В ЮАР - 51 000
В Украине - 40 000
В Мексике - 40 000
В Голландии - 29 700
В Бельгии - 28 000
В Италии - 27 000
В Швейцарии - 18 800
В Уругвае - 16 300
В Чили - 15 800
В Швеции - 14 900
В Турции - 14 300
В Испании - 12 900
В Австрии - 10 300
В Панаме 10 000.
В Эфиопии несколько тысяч лиц, попадающих под действие Закона о Возвращении ждут алии.