



Сколько евреев живет в странах мира

По данным Еврейского Агентства, 8,25 миллионов евреев живет за пределами Израиля, из них 6,25 миллионов - в США.



Во Франции живет 442 тысячи евреев



В Канаде - 394 000



В Британии - 2922



В Аргентине - 173 000



В России - 145 000



В Австралии - 118 200



в Германии - 118 000



В Бразилии - 91 000



В Венгрии - 46 500



В ЮАР - 51 000



В Украине - 40 000



В Мексике - 40 000



В Голландии - 29 700



В Бельгии - 28 000



В Италии - 27 000



В Швейцарии - 18 800



В Уругвае - 16 300



В Чили - 15 800



В Швеции - 14 900



В Турции - 14 300



В Испании - 12 900



В Австрии - 10 300



В Панаме 10 000.



В Эфиопии несколько тысяч лиц, попадающих под действие Закона о Возвращении ждут алии.