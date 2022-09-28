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Сколько евреев живет в странах мира
28.09.2022 10:28 Аркадий Бочаровский

Сколько евреев живет в странах мира

По данным Еврейского Агентства,  8,25 миллионов евреев живет за пределами Израиля, из них 6,25 миллионов - в США.

Во Франции живет 442 тысячи евреев

В Канаде - 394 000

В Британии - 2922

В Аргентине - 173 000

В России - 145 000

В Австралии - 118 200

в Германии - 118 000

В Бразилии - 91 000

В Венгрии - 46 500

В ЮАР - 51 000

В Украине - 40 000

В Мексике - 40 000

В Голландии - 29 700

В Бельгии - 28 000

В Италии - 27 000

В Швейцарии - 18 800

В Уругвае - 16 300

В Чили - 15 800

В Швеции - 14 900

В Турции - 14 300

В Испании - 12 900

В Австрии - 10 300

В Панаме 10 000.

В Эфиопии несколько тысяч лиц, попадающих под действие Закона о Возвращении ждут алии.

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