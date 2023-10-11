



Сколько евреев должны умереть: Израильский посол осудил двусмысленность ООН

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан обрушился с критикой на руководителей ООН и Совет ООН по правам человека за их двусмысленность и неспособность осудить массовое убийство ХАМАСом более 1250 израильтян.



"Израиль только что пережил самое серьезное преступление против прав человека со времен Холокоста", – заявил Эрдан.



"Сколько евреев должны умереть, чтобы оправдать соразмерный ответ против геноцида террористической организации? 1000? Шесть миллионов? Может быть, 10 миллионов – население Израиля? Ведь именно это является публично провозглашенной целью ХАМАСа. Поэтому я спрашиваю вас: сколько убитых евреев нужно, чтобы вы поддержали право Израиля на самооборону?"



Эрдан ответил Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, который в своем заявлении во вторник призвал к прекращению огня, указав не на ХАМАС, а лишь на "вооруженные палестинские группы".



Тюрк также выразил обеспокоенность тем, что крупнейшее со времен Холокоста массовое убийство евреев “может спровоцировать исламофобию”.



Эрдан также осудил Совет ООН по правам человека за его "искаженные моральные стандарты" и пообещал, что Израиль "уничтожит инфраструктуру террора ХАМАС".



"Совет по правам человека потерял свой моральный компас", – заявил Эрдан. "К сожалению, вы отказываетесь различать добро и зло. Ваши аморальные сравнения стали четким сигналом для террористов, что если они прячут свои ракеты и оружие под школами и больницами, а жителей Газы используют в качестве живого щита, то Совет по правам человека дает им иммунитет за их чудовищные преступления".

