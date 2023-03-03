



Скандал вокруг слов Смотрича набирает обороты

В пятницу, 3 марта, еще больше стран осудили слова министра финансов Бецалеля Смотрича о том, что Хавара "нужно стереть с лица земли".



Одними из последних реакцию озвучили в Саудовской Аравии.



"Королевство решительно выступает против этого расистского и безответственного выражения, которое показывает масштабы насилия и экстремизма оккупирующего израильского образования по отношению к палестинцам. Международное сообщество должно сдерживать меры такого рода и обеспечивать защиту палестинских граждан", - возмутились в Саудовской Аравии.



В свою очередь, МИД Катара в ответ на слова Смотрича "возложило ответственность на израильские власти за цикл насилия, который станет результатом этой систематической политики против палестинского народа".



С осуждением также выступила директор Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке Хеба Морайеф, сказав, что "в условиях израильской системы апартеида царит безнаказанность".



А глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал слова Смотрича "непостижимым подстрекательством к насилию и вражде".