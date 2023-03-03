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Скандал вокруг слов Смотрича набирает обороты
03.03.2023 19:33 Алина Груднева

Скандал вокруг слов Смотрича набирает обороты

В пятницу, 3 марта, еще больше стран осудили слова министра финансов Бецалеля Смотрича о том, что Хавара "нужно стереть с лица земли".

Одними из последних реакцию озвучили в Саудовской Аравии.

"Королевство решительно выступает против этого расистского и безответственного выражения, которое показывает масштабы насилия и экстремизма оккупирующего израильского образования по отношению к палестинцам. Международное сообщество должно сдерживать меры такого рода и обеспечивать защиту палестинских граждан", - возмутились в Саудовской Аравии.

В свою очередь, МИД Катара в ответ на слова Смотрича "возложило ответственность на израильские власти за цикл насилия, который станет результатом этой систематической политики против палестинского народа".

С осуждением также выступила директор Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке Хеба Морайеф, сказав, что "в условиях израильской системы апартеида царит безнаказанность".

А глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал слова Смотрича "непостижимым подстрекательством к насилию и вражде".

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