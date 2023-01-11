



Скандал вокруг работ на железных дорогах в Шаббат: Регев дала распоряжение

Министр транспорта Мири Регев встретилась с председателем правления и генеральным директором Израильских железных дорог на фоне скандала из-за ремонтных работ в Шаббат.



В ходе встречи, состоявшейся 11 января, министру представили план сокращения железнодорожных работ.



Согласно плану, часть работы, которую планировалось выполнить по субботам, будет распределена на несколько ночей в течение недели. Таким образом, будет сокращен объем работы в Шаббат до минимума.



Регев утвердила план. Она была удовлетворена тем, что он никоим образом не повлияет на предоставление услуг для населения.



Напомним, что требование остановить проведение работ в Шаббат ранее выдвинул лидер "Яадут А-Тора" Ицхак Гольдкнопф. Министерство экономики и минтранс ответили ему, что этого не произойдет.