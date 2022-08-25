



Скандал во Франции: TotalEnergies подозревают в поставках авиатоплива армии РФ

Во Франции разгорелся скандал из-за возможной причастности нефтяной компании TotalEnergies к поставке авиационного топлива для российских военных через местное предприятие.

По данным Reuters, министр транспорта Франции Клеман Бон призвал немедленно провести расследование.

"Это чрезвычайно серьезная тема, поэтому нужно провести расследование, имел ли место, сознательно или невольно, обход санкций", - сказал он.

Что примечательно, французский нефтяной гигант не отреагировал на западные санкции, сохранив активы в РФ.

По данным компании, она не связана с инфраструктурой, которая могла бы поставлять топливо россиянам, и не в курсе о потенциальном производстве продукта деловыми партнерами.