



В Тель-Авиве развесили фото полицейских во время столкновений с протестующими

На акции протеста в Тель-Авиве показали фотографии полицейских, применявших насилие по отношению к демонстрантам во время разгона.



По подозрению в оскорблении госслужащих и подстрекательствах начато расследование.



"Полиция призывает граждан не распространять вещи, оскорбляющие полицейских и их семьи", - сообщает полиция.



В ответ общественная организация "Студенческий протест" подвергла критике правоохранителей.



"Решение полиции не расследовать агрессивные действия полицейских, а вести расследование против тех, кто указывает им на то, что они склонны к насилию, является абсурдным. Это нас не остановит", - сказано в сообщении.

