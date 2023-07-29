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В Тель-Авиве развесили фото полицейских во время столкновений с протестующими
29.07.2023 21:00 Алина Груднева

В Тель-Авиве развесили фото полицейских во время столкновений с протестующими

На акции протеста в Тель-Авиве показали фотографии полицейских, применявших насилие по отношению к демонстрантам во время разгона.

По подозрению в оскорблении госслужащих и подстрекательствах начато расследование.

"Полиция призывает граждан не распространять вещи, оскорбляющие полицейских и их семьи", - сообщает полиция.

В ответ общественная организация "Студенческий протест" подвергла критике правоохранителей.

"Решение полиции не расследовать агрессивные действия полицейских, а вести расследование против тех, кто указывает им на то, что они склонны к насилию, является абсурдным. Это нас не остановит", - сказано в сообщении.
 

 

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