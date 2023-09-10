Скандал: в сеть слили фото командующего ЦАХАЛа в образе Гитлера
Начальник Центрального командования ЦАХАЛа Иегуда Фокс подвергся атаке в социальной сети X (ранее Twitter).
Неизвестные создали фейковый аккаунт и опубликовали его фотографию в образе Адольфа Гитлера на фоне свастики и нацистского флага.
"Иегуда Фокс действует как диктатор, используя репрессивные меры, чтобы заставить замолчать своих критиков", - гласила подпись к фото.
Позже этот твит был удален. В канцелярии премьер-министра 10 сентября сообщили, что Биньямина Нетаниягу потребовал начать расследование. Глава правительства осудил подстрекательство и выразил поддержку командованию ЦАХАЛа.
В последнее время Фокс неоднократно подвергался нападкам. В августе активисты запустили в соцсетях кампанию с призывом его уволить, наложив на него ответственность за волну терактов.
שיא בהסתה נגד מפקד פיקוד המרכז יהודה פוקס שמוצג כהיטלר— קומי ישראל 🇮🇱 (@kumiiisrael) September 10, 2023
ההסתה נגד האלוף יהודה פוקס נמשכת • אחרי המתקפות של חברי כנסת - פוסט שעלה ברשתות החברתיות מציג את האלוף כהיטלר • עם שפם על פניו של פוקס, דגל המפלגה הנאצית וצלבי קרס, נכתב כי מפקד הפיקוד: ״רודן ודיקטטור״ pic.twitter.com/sY9y8qCNIW