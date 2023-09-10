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Скандал: в сеть слили фото командующего ЦАХАЛа в образе Гитлера
10.09.2023 20:07 Алина Груднева

Скандал: в сеть слили фото командующего ЦАХАЛа в образе Гитлера

Начальник Центрального командования ЦАХАЛа Иегуда Фокс подвергся атаке в социальной сети X (ранее Twitter).

Неизвестные создали фейковый аккаунт и опубликовали его фотографию в образе Адольфа Гитлера на фоне свастики и нацистского флага. 

"Иегуда Фокс действует как диктатор, используя репрессивные меры, чтобы заставить замолчать своих критиков", - гласила подпись к фото.

Позже этот твит был удален. В канцелярии премьер-министра 10 сентября сообщили, что Биньямина Нетаниягу потребовал начать расследование. Глава правительства осудил подстрекательство и выразил поддержку командованию ЦАХАЛа.

В последнее время Фокс неоднократно подвергался нападкам. В августе активисты запустили в соцсетях кампанию с призывом его уволить, наложив на него ответственность за волну терактов.

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