



Скандал в Минобороны Украины: Министр предложил пари

Министр обороны Алексей Резников на фоне обвинений в закупке и поставке летних курток вместо зимних предложил пари. Об этом сообщает “Бабель”.



По условиям Резникова, если окажется, что Минобороны действительно закупило 180 тысяч летних курток вместо зимних, покинуть свой пост. Если же окажется, что это не правда, то Глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина.



должна сложить свой мандат, а журналист “Украинской Правды” Михаил Ткач уволиться из издания и 3 года не заниматься профессиональной деятельностью.

Резников заявил, что его ведомство готово предоставить все соответствующие документы и материалы, “чтобы победитель спора был очевиден для всего украинского общества”.



Арбитрами пари министр пригласил Комитет по депутатской этике ВРУ и Комиссию журналистской этики, а наблюдателями – украинские СМИ.