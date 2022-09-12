Новости » Политика
Скандал в Марокко. Посол Израиля утверждает: обвинения сфабрикованы
12.09.2022 08:37 Ольга Белозерова

Скандал в Марокко. Посол Израиля утверждает: обвинения сфабрикованы

Глава дипломатической миссии Израиля в Марокко Давид Говрин утверждает, что обвинения в сексуальных домогательствах против него были сфабрикованы начальником службы безопасности миссии на фоне ожесточенной вражды между ними.

Об этом сообщает Times of Israel.

Министерство иностранных дел отозвало Говрина с его поста на прошлой неделе в ожидании расследования утверждений о множестве сексуальных и финансовых нарушений в недавно открытом израильском представительстве в Рабате.

В ответ на выдвинутые обвинения адвокат Говрина направил письмо генеральному директору министерства иностранных дел Алону Ушпизу, в котором говорилось, что сотрудник службы безопасности выдвинул обвинения из мести.

"Источником всех безосновательных претензий является чиновник, который был пойман с поличным и теперь действует из ненависти и мести, пытаясь навредить послу", - говорится в сообщении. 

Как утверждается, этим чиновником был начальник службы безопасности миссии Ран Метзуяним. Ранее Говрин подал на него жалобу за то, что Метзуяним якобы использовал "машину безопасности миссии" с нарушением правил. По словам адвоката Говрина, начальник службы безопасности в ответ "связался с различными СМИ и начала клеветническую, унизительную и оскорбительную клеветническую кампанию против посла". 

Адвокат дипломата сказал, что обвинения в сексуальных домогательствах были "очевидно выдвинуты вымышленной женщиной", и претензии никогда не предъявлялись Говрину напрямую.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы