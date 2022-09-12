



Скандал в Марокко. Посол Израиля утверждает: обвинения сфабрикованы

Глава дипломатической миссии Израиля в Марокко Давид Говрин утверждает, что обвинения в сексуальных домогательствах против него были сфабрикованы начальником службы безопасности миссии на фоне ожесточенной вражды между ними.



Об этом сообщает Times of Israel.



Министерство иностранных дел отозвало Говрина с его поста на прошлой неделе в ожидании расследования утверждений о множестве сексуальных и финансовых нарушений в недавно открытом израильском представительстве в Рабате.



В ответ на выдвинутые обвинения адвокат Говрина направил письмо генеральному директору министерства иностранных дел Алону Ушпизу, в котором говорилось, что сотрудник службы безопасности выдвинул обвинения из мести.



"Источником всех безосновательных претензий является чиновник, который был пойман с поличным и теперь действует из ненависти и мести, пытаясь навредить послу", - говорится в сообщении.



Как утверждается, этим чиновником был начальник службы безопасности миссии Ран Метзуяним. Ранее Говрин подал на него жалобу за то, что Метзуяним якобы использовал "машину безопасности миссии" с нарушением правил. По словам адвоката Говрина, начальник службы безопасности в ответ "связался с различными СМИ и начала клеветническую, унизительную и оскорбительную клеветническую кампанию против посла".



Адвокат дипломата сказал, что обвинения в сексуальных домогательствах были "очевидно выдвинуты вымышленной женщиной", и претензии никогда не предъявлялись Говрину напрямую.