



Скандал в Кнессете: Депутата насильно увели с трибуны после призыва к “бунту”

Депутат от партии “Хадаш Тааль” Офер Касиф, известный своими противоречивыми высказываниями, призвал граждан Израиля к массовому восстанию против нынешнего израильского правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Его насильно отстранили от участия в пленуме Кнессета.



Офера Касифа, единственного еврея-члена партии “Хадаш Тааль”, во вторник прервал вице-спикер Кнессета Ниссим Ватури во время речи, в которой депутат призвал людей “восстать против этой преступной фашистской диктатуры”. Ватури заявил, что Касиф своими высказываниями нарушил стандарты Кнессета, и потребовал, чтобы тот ушел с трибуны.



Законодатель не согласился с вице-спикером и отказался покинуть пленум. В итоге Ватури был вынужден отдать приказ охранникам Кнессета силой увести Кассифа с трибуны, несмотря на возражения упорствующего депутата.



“Я не позволю использовать трибуну Кнессета для нанесения ущерба Государству Израиль или его символам” – написал вице-спикер Кнессета Ниссим Ватури в Twitter.



Касиф в своем посте в Twitter, заявил, что Ватури “не знает азбуки правил Кнессета”, и что “фашизм уже здесь”.



Депутат Кнессета Мейрав Бен Ари от партии “Еш Атид” которая ранее конфликтовала с Касифом после того, как он назвал ее “курицей”, встала на его защиту. На заседании Комитета Кнессета по конституции и законодательству она призвала к расследованию инцидента, заявив, что замечания Касифа не нарушают стандартов Кнессета.



“Поддержание свободы слова является основным принципом демократии”, – сказала она, обращаясь к Ватури. “Вы нарушили все правила”.