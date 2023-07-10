Скандал в Кнессете: "50% хайтека - русские, а не нытики из Ирака и Марокко"
На слушаниях в комитета Кнессета “представитель хайтека” Амир Кармели заявил, что "50 процентов работающих в хайтеке - выходцы из русской алии. Это не нытики из Марокко или Ирака". Председатель комитета сделала ему замечание и прервала его выступление
Кармели принимал участие в заседании комитета по делам молодежи, на котором обсуждался вопрос о государственной поддержке социальных инициатив в области хайтека.
Во время своего выступления Кармели произнес расистские слова и сказал: "50% работающих в хайтеке - выходцы из общины русской алии, это не нытики из Марокко или Ирака".
В этот момент председатель комитета Наама Лазими прервала его слова: "Здесь вы такого не скажете. Ну уж нет. Это расизм, это снисходительно и подло. Это действительно не голос хайтека".
Кармели понял, что его слова серьезны, и сказал: "Извините, я беру свои слова обратно, я за равенство", но Лазими осталась неприступной: "Вы закончили свое выступление, спасибо".