



Скандал в Кнессете: "50% хайтека - русские, а не нытики из Ирака и Марокко"



На слушаниях в комитета Кнессета “представитель хайтека” Амир Кармели заявил, что "50 процентов работающих в хайтеке - выходцы из русской алии. Это не нытики из Марокко или Ирака". Председатель комитета сделала ему замечание и прервала его выступление



Кармели принимал участие в заседании комитета по делам молодежи, на котором обсуждался вопрос о государственной поддержке социальных инициатив в области хайтека.



"50 אחוז מההייטקיסטים באים מהקהילה של העלייה הרוסית, הם לא הבכיינים ממרוקו או מעירק" - כך אמר אמיר כרמלי, ומיד קיבל הערה מ-@naamalazimi: "אתה לא תגיד את זה פה. ממש ממש לא. זה גזעני וזה מתנשא וזה עלוב להגיד את זה. זה ממש לא הקול של ההייטק. @RadmanMoshe הוא מרוקאי והוא לא בכיין" pic.twitter.com/RsKHblfhYw — ערוץ כנסת (@KnessetT) July 10, 2023

Во время своего выступления Кармели произнес расистские слова и сказал: "50% работающих в хайтеке - выходцы из общины русской алии, это не нытики из Марокко или Ирака".В этот момент председатель комитета Наама Лазими прервала его слова: "Здесь вы такого не скажете. Ну уж нет. Это расизм, это снисходительно и подло. Это действительно не голос хайтека".Кармели понял, что его слова серьезны, и сказал: "Извините, я беру свои слова обратно, я за равенство", но Лазими осталась неприступной: "Вы закончили свое выступление, спасибо".