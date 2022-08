Скандал в Финляндии: премьер попала под критику за безумные вечеринки

Премьер-министр Финляндии Санна Марин оказалась в центре скандала после того, как в сеть слили видео, на котором она "зажигает" на вечеринке.

Ее уже критиковали за то, что она посещает слишком много музыкальных фестивалей и много тратит на вечеринки вместо того, чтобы править. Критики считают, что это не подобает премьеру.

Сама же Марин ответила, что хочет показать, что на этих постах работают обычные лди с обычной жизнью.

"У меня есть семейная жизнь, у меня есть работа, и у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями. Как и многие люди моего возраста", - отметила она.

