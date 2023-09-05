



Скандал в Финляндии из-за фото с "зигующим" лидером оппозиции

В Финляндии разгорелся скандал из-за фотографии, на которой лидер "Социал-демократической партии" Антти Линдтман позирует на вечеринке с друзьями, вскидывая руку в нацистском приветствии.



Снимок был сделан более 10 лет назад.



Линдтман признал, что фотография является подлинной. Он настаивает на том, что никогда не был сторонником нацизма.



"Хотя это фотографии моей юности, я не очень горжусь ими. Кажется, ребята переборщили со своими позами… Я никогда не симпатизировал нацистам. Если кто-то думает, что, распространяя и манипулируя фотографиями более чем 20-летней давности, я откажусь от борьбы с экстремизмом, он ошибается", — сказал в интервью Ilta-Sanomat.





