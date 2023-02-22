



Скандал в Финансовом комитете при обсуждении расходов Нетаниягу

В Финансовом комитете Кнессета в среду утром возникла конфронтация между коалицией и оппозицией по поводу запроса Биньямина Нетаниягу о финансировании расходов на альтернативную резиденцию премьер-министра в квартире на улице Газа и дом в Кесарии, пока в официальной резиденции премьер-министра на улице Бальфур идет ремонт.



Обсуждение коснулось и компенсации расходов премьер-министра на представительскую одежду. Кроме того, коалиция запрашивает финансирование для участия супруги премьер-министра Сары Нетаниягу в конференциях за рубежом стоимостью в десятки тысяч шекелей.



В ходе дебатов депутаты Кнессета от оппозиционных фракций кричали представителям коалиции: “Коррупция, коррупция”. В ответ представители коалиции начали нападать на оппозиционеров.

Председатель комитета Моше Гафни попытался снизить накал страстей: “Я прошу членов “Ликуд” не добавлять к крикам оппозиции свои. Давайте поговорим организованно, посмотрим, какие есть нюансы, и утвердим то, что нужно утвердить”.