



Скандал с "клипом анархии" на 14- м канале



14-й канал израильского ТВ показал “спорное видео”: "Анархистское поведение опасно для общества" .



"В Израиле есть элементы анархистского протеста"; "В обществе без традиций - демократия хрупка"; "В Великобритании протестующий получает 4,5 года тюрьмы" - вот лишь некоторые из "фактов", показанных в видео 14 канала.



После того, как управление телерадиовещания попросило канал немедленно снять трансляцию видео против протеста против правовой реформы, сегодня утром журналист Давид Вертайм, сообщил в твиттере, что канал хочет уточнить обстоятельства появления видео.



Передача была подготовлена внешним продюсером, который на сегодняшний день создал для канала более сотни видеороликов. Также канал пояснил, что видео основано на различных источниках, включая колонку мнений, опубликованную в печатной прессе, и выдержки из Википедии, и его не следует рассматривать как выражение какой-либо позиции. Во время монтажа была допущена ошибка, и кредит был непреднамеренно не предоставлен.



Сразу же после публикации видео, как только это стало ясно, ошибка была немедленно удалена с экрана, по инициативе канала, до и без какого-либо контакта со стороны другого органа власти - в отличие от того, что утверждали заинтересованные стороны. Контракт с поставщиком был приостановлен до выяснения источника ошибки.

