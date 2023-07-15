



Скандал с генералом Поповым показал недовольство офицеров РФ высшим руководством

Британская разведка проанализировала ситуацию с увольнением в России командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, написавшего рапорт командованию о непростой ситуации в Запорожской области. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 15 июля, опубликованном в Twitter.



В ведомстве отметили, что ситуация с Поповым привлекает внимание тем, что его уволили “за выражение беспокойства, а не за плохие военные результаты”.

В распространенном в интернете видео, предназначенном для его подчиненных, Попов резко раскритиковал руководство Минобороны РФ, заявив, что оно "ударило по нам с тыла, жестоко обезглавило армию в самый сложный и напряженный момент".



“Комментарии Попова привлекают внимание к серьезному недовольству, которое многие офицеры, вероятно, испытывают к высшему военному руководству”, – подчеркивают в разведке.



В ведомстве добавляют, что высказывания генерала во многом перекликаются с недовольством Евгения Пригожина перед его мятежом.

"Прямая критика со стороны подчиненных, вероятно, становится все большей проблемой для министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба генерала Герасимова", – говорится в сообщении.



Напомним, на этой неделе российский генерал-майор Иван Попов с позывным "Спартак" заявил своим подчиненным солдатам, что его уволили после доклада о проблемах армии на фронте в Запорожской области.