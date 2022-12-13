



Скандал: прокуроры потребовали объявить собственного свидетеля враждебным

Слушания по делу 4000 возобновились сегодня 13 декабря в окружном суде Иерусалима.



Начался допрос свидетеля обвинения Ифат Бен Хай Сегев, бывшего председателя Совета по кабельному и спутниковому телевидению. Во время слушаний прокурор Иегудит Тирош Гросс заявила, что ответы Бен Хай Сегев не соответствуют тому, что она говорила в ходе расследования, и обвинение попросило объявить ее враждебным свидетелем. Судьи отклонили просьбу прокурора, но сказали, что разрешат прокуратуре провести перекрестный допрос вместо первичного расследования.



Обвинение попросило суд, чтобы Бен Хай Сегев не давала показаний, а вместо этого передала свои показания в полицию, что может свидетельствовать о том, что ее показания рассматриваются как проблематичные для обвинения. Адвокат Биньямина Нетаниягу Боаз Бен Цур возражал против этого, поскольку хотел, чтобы суд был впечатлен непосредственно показаниями.



Прокуратура утверждает, что существует разрыв между ответами, которые Бен Хай Сегев дала в полиции на вопросы о слиянии "Безек-Yes" и предполагаемых льготах, предоставленных "Безек", и тем, что она говорит в суде.

