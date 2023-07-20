Скандал на церемонии прощания с Ами Эшедом
Начальник тель-авивского округа полиции генерал Ами Эшед ушел в отставку.
На церемонии присутствовали министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и мэр Тель-Авива Рон Хульдаи.
Политический обозреватель Амит Сегаль пишет: “На церемонии прощания с Эшедом не было рукопожатий, но был обмен словами:
Эшед: Демократию нужно беречь.
Бен-Гвир: Нам нужны полицейские, которые не делают различий между гражданами первого и второго сорта“.
Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи демонстративно покинул церемонию перед выступлением Бен-Гвира.