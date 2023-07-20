



Скандал на церемонии прощания с Ами Эшедом



Начальник тель-авивского округа полиции генерал Ами Эшед ушел в отставку.



На церемонии присутствовали министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и мэр Тель-Авива Рон Хульдаи.



Политический обозреватель Амит Сегаль пишет: “На церемонии прощания с Эшедом не было рукопожатий, но был обмен словами:

Эшед: Демократию нужно беречь.

Бен-Гвир: Нам нужны полицейские, которые не делают различий между гражданами первого и второго сорта“.



Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи демонстративно покинул церемонию перед выступлением Бен-Гвира.

