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Скандал на церемонии прощания с Ами Эшедом
20.07.2023 11:29 Аркадий Бочаровский

Скандал на церемонии прощания с Ами Эшедом


Начальник тель-авивского округа полиции генерал Ами Эшед ушел в отставку.

На церемонии присутствовали министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и мэр Тель-Авива Рон Хульдаи.

Политический обозреватель Амит Сегаль пишет: “На церемонии прощания с Эшедом не было рукопожатий, но был обмен словами:
Эшед: Демократию нужно беречь.
Бен-Гвир: Нам нужны полицейские, которые не делают различий между гражданами первого и второго сорта“.

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи демонстративно покинул церемонию перед выступлением Бен-Гвира.
 

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