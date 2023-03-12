



Скандал: Итамар Бен-Гвир разозлился и прервал интервью каналу КАН

Вечером 12 марта министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир дал интервью Тали Морено на канале КАН.



Министр прокомментировал заявления начальника полиции Израиля Коб Шабтая об “ошибочном” отстранении начальника тель-авивского округа.



Министр сообщил, что также, как и Шабтай, он “не хочет видеть кровь на улицах”, но требует “равного отношения ко всем группам - к эфиопам, харедим, поселенцам, и не может быть ситуации, в которой есть некая привилегированная группа с ”демонстрацией де люкс”.Бен-Гвир подчеркнул: “Моя проблема здесь - не начальник полиции, а юридический советник правительства, которая фактически им управляет”.Бен-Гвир заявил, что разговоры о переводе начальника тель-авивского округа начались еще два месяца назад, до протестов, и что Шабтай считал этого командира “провалом”.После того, как Морено вынудила его говорить о демонстрациях, Бен-Гвир начал говорить о том, что его политика - не позволять перекрытие транспортных артерий. Морено постоянно прерывал Бен-Гвира и не давала ему закончить предложение. Бен-Гвир разозлился и прервал интервью в прямом эфире.