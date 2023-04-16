



Скачок в зарплате и сокращение срока службы: новая программа службы в ЦАХАЛе

Как стало известно порталу Ynet, министр обороны Йоав Галант утвердил новую программу военной службы в ЦАХАЛе, которая была разработана в прошлом году в управлении кадров и одобрена начальником Генштаба Херци Халеви. В основе программы лежат два важных принципа. Первый - это закон "О престиже призыва", который гарантирует значительное и повышенное вознаграждение тем, кто выполняет в армии важные и существенные функции в рамках срочной службы или в резерве.



Стоимость программы оценивается в миллиарды шекелей и включает в себя, помимо повышения фиксированной зарплаты, беспрецедентные финансовые льготы в виде пособий на увольнение, академическую учебу, жилье и многое другое. В то же время ультраортодоксальные партии продвигают закон, который позволит освободить студентов йешивот от призыва в армию.



Второй принцип связан с продолжительностью службы - в зависимости от ее важности для ЦАХАЛа. Срок службы солдат на административных и тыловых должностях будет сокращен с целью их досрочного выхода на рынок труда. Солдаты боевых частей и те, кто служит на важных и значимых для ЦАХАЛа должностях, а также те, чьи обязанности требуют более длительной подготовки, будут нести службу в полном объеме - и выиграют от улучшения условий и заработной платы. В конце процесса предполагается удвоить их зарплату и стабилизировать ее на уровне до 6 000 шекелей на солдата в последние месяцы службы.



Принцип, лежащий в основе закона: те, кто служит больше, будут вознаграждены больше. Взамен министр обороны готов снизить возраст освобождения от службы для ультраортодоксов с 26 до 23 лет. Такой шаг добавит на рынок труда больше рабочих рук харедим. Вместе с солдатами, которые будут освобождены досрочно, страна должна выиграть от увеличения ВВП на душу населения.



Официально срок службы для юношей останется 32 месяца (два года и восемь месяцев), а для девушек - два года. Но, как уже говорилось, ЦАХАЛ сможет сокращать срок службы для менее важных должностей в соответствии со своими потребностями и продлевать его на фиксированные месяцы для остальных - таким образом, численность армии в любой момент времени не уменьшится.