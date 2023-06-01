



Ситуация в Шебекино: Путину обо всем докладывают

Президента РФ Владимира Путина постоянно информируют о ситуации в Шебекино Белгородской области.



По данным росСМИ, такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрия Песков.



"Владимир Путин в связи с ситуацией вокруг Шебекина постоянно получает доклады из Министерства обороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС", — отметил он.



По словам Пескова, также Путину постоянно докладывают о мерах по оказанию помощи местным жителям региональные и муниципальные власти.

