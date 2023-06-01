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Ситуация в Шебекино: Путину обо всем докладывают
01.06.2023 13:35 Алина Груднева

Ситуация в Шебекино: Путину обо всем докладывают

Президента РФ Владимира Путина постоянно информируют о ситуации в Шебекино Белгородской области.

По данным росСМИ, такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрия Песков.

"Владимир Путин в связи с ситуацией вокруг Шебекина постоянно получает доклады из Министерства обороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС", — отметил он.

По словам Пескова, также Путину постоянно докладывают о мерах по оказанию помощи местным жителям региональные и муниципальные власти.
 

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