Ситуация в Шебекино: Путину обо всем докладывают
Президента РФ Владимира Путина постоянно информируют о ситуации в Шебекино Белгородской области.
По данным росСМИ, такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрия Песков.
"Владимир Путин в связи с ситуацией вокруг Шебекина постоянно получает доклады из Министерства обороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС", — отметил он.
По словам Пескова, также Путину постоянно докладывают о мерах по оказанию помощи местным жителям региональные и муниципальные власти.