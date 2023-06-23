ФСБ завело уголовное дело на Евгения Пригожина
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Ситуация в РФ: объявлен план "Крепость", а в Ростове замечена военная техника
23.06.2023 23:59 Mignews

Ситуация в РФ: объявлен план "Крепость", а в Ростове замечена военная техника

Сотрудники отделов полиции Ростовской области подняты по тревоге, объявлен план "Крепость". Является ли тревога учебной и каковы её причины, выясняется, пишет Telegram-канал Baza.

План "Крепость" подразумевает под собой экстренный сбор личного состава и взятие под контроль особо важных объектов силовых ведомств. План также предусматривает готовность к отражению внешнего нападения.

В то же время Telegram-канал 161.RU | Новости Ростова показал, какая сейчас обстановка в центре самого города Ростов, где, по данным росСМИ, начали перекрывать улицы.


К слову, на фоне новостей о заявлениях Евгения Пригожина, а также об уголовном деле, возбуждённом ФСБ по факту призыва к военному мятежу в отношении Пригожина, акции российских компаний пошли вниз.
 

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