



"Ситуация Мейрав Михаэли куда хуже, чем она думает"



Политический комментатор 13-го канала Равив Друкер, комментируя результаты выборов, уже предлагает способы свержения шестого правительства Нетаниягу.





В интервью радиостанции 103FM Друкер сказал: "Бен Гвиру будет очень трудно выйти из этой каденции человеком, сторонники которого не будут разочарованы в нем. Он не может быть "хозяином в доме", это детские фантазии людей, которым пора повзрослеть. Я хочу увидеть, как Нетаниягу разрешит евреям молиться на Храмовой горе и подожжет весь Ближний Восток".



Друкер упомянул о деятельности правительства на юридическом уровне и сказал: "Отмена судебного процесса против Нетаниягу? Нетаниягу не пойдет на это или на ретроактивный французский закон. Он должен сделать жизнь юридического советника правительства очень трудной и несчастной в надежде, что она уйдет в отставку по собственному желанию. Если она не захочет уйти, он уволит ее".



Друкер обрушился на председателя партии Авода Мерав Михаэли, которая не взяла на себя ответственность за провал своей партии и обвинила уходящего премьер-министра Яира Лапида: "Одно из самых позорных выступлений, которое я видел от политика, она только унижает себя. Речь не идет о ее политическом выживании, речь идет о том, чтобы она могла сидеть в кафе в Тель-Авиве и люди не отворачивались от нее".



В конце интервью Друкер сказал, что "остановить разбойничье правительство, которое вот-вот будет создано, можно только через уличные протесты и массовые демонстрации".