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Система ПРО "Хец" для Германии: США выдвинули требование
09.11.2022 17:03 Ольга Белозерова

Система ПРО "Хец" для Германии: США выдвинули требование

США потребовали, чтобы половина производства израильских батарей "Хец-3" (Arrow 3), продаваемых Германии, производилась в США.

Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на отчет KAN.

Поскольку США участвовали в разработке системы ПРО, требуется их одобрение предстоящей сделки между Израилем и Германией.

Хотя США в принципе одобрили сделку, они также потребовали, чтобы усилия по развитию, предпринимаемые между двумя странами, продолжались и чтобы производство систем для Германии не влияло на эти отношения.
 

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