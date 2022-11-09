



Система ПРО "Хец" для Германии: США выдвинули требование

США потребовали, чтобы половина производства израильских батарей "Хец-3" (Arrow 3), продаваемых Германии, производилась в США.



Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на отчет KAN.



Поскольку США участвовали в разработке системы ПРО, требуется их одобрение предстоящей сделки между Израилем и Германией.



Хотя США в принципе одобрили сделку, они также потребовали, чтобы усилия по развитию, предпринимаемые между двумя странами, продолжались и чтобы производство систем для Германии не влияло на эти отношения.

