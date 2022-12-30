



"Система напугана, после дел Нетаниягу нет расследований коррупции"



Эран Камин, бывший старший следователь подразделения расследований коррупции, дал большое интервью программе Иланы Даян "Увда".



Камин говорил о расследовании коррупционных дел против Нетаниягу, и о “шоке”, переживаемом системой до сих пор.



Даян сообщает: “Никто из представителей правоохранительной системы не осмеливался встать перед камерой и рассказать о том, что происходит в самых закрытых комнатах - комнатах допросов, где по подозрению в коррупционных преступлениях допрашивают самых влиятельных людей страны. Но теперь Эран Камин, который долгие годы был старшим следователем в центральном подразделении полиции по расследованию мошенничества - и прославился как “ужас политиков”, наконец-то заговорил. И он никого не боится".



"Тысячные дела” - это водораздел, который дал системе очень четкий подтекст: не занимайтесь такими вещами, это вредно для вашего здоровья", - говорит он в своем первом и эксклюзивном интервью. "Вся система, и подразделение по борьбе с коррупцией в частности, напугана, где-то кто-то высосал воздух из систем. Сколько коррупционных расследований было после дел Нетаниягу? С 2018 года более или менее не было никаких публичных коррупционных расследований".



Камин расследовал “дело о резиденции” премьер-министра, в рамках которого Сару Нетаниягу, среди прочего, обвинили в том, что она сдавала пустые государственные бутылки, а деньги присваивала себе. Камин уверен, что Нетаниягу ему этого не простил, и с тех пор блокирует его продвижение по службе.



Камин говорит: “Эти расследования, насколько я помню, разожгли беспрецедентную кампанию Биньямина Нетаниягу, в которой он призвал "расследовать следователей". Камин говорит об этой кампании так, как никто не говорил до него. "Нет никого из системы, кто выступил бы вперед и сказал: нет такого понятия, как “шить дела”, и следующий человек, который предъявит это обвинение, дорого заплатит. Где начальник полиции? Где руководитель отдела расследований и разведки? Где государственный прокурор?"



"Думать, что я и еще ряд следователей сидим в комнате вместе с главой подразделения расследований коррупции и государственным прокурором, а потом они добавляют юридического советника и говорят: "Подождите, этот Биби нам не подходит, он нам не нравится, и мы сошьем ему дело". Это просто системное безумие, это нарушение всех правил демократической игры. У нас нет цвета кожи, у нас нет расы, у нас нет политической принадлежности", - заявляет Камин.