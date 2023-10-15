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Сиси заверил Блинкена: евреев в Египте не преследовали
15.10.2023 19:08 Алина Груднева

Сиси заверил Блинкена: евреев в Египте не преследовали

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси заверил госсекретаря США Энтони Блинкена в том, что евреев в его стране "никогда не преследовали".

Такое заявление он сделал, выступая перед журналистами после встречи.

"Вы сказали, что вы - еврей. Я - египтянин, выросший рядом с евреями в Египте. Они никогда не подвергались какой-либо форме притеснений или преследований. В нашем регионе никогда не случалось такого, чтобы евреи подвергались преследованиям", - сказал Сиси.

По данным Госдепа, стороны во время встречи обсудили гуманитарную ситуацию в Газе. Они согласились, что оказываемая палестинцам помощь не должна оседать в карманах террористов. Блинкен, совершающий ближневосточное турне, чтобы заручиться поддержкой для Израиля, подчеркнул, что США уделяют особое внимание предотвращению распространения круга войны.

Что примечательно, в настоящее время в Египте проживает менее 20 тысяч евреев. 

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