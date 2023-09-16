



Сиси устранил конкурента от оппозиции на выборах в Египте

Суд в Каире приговорил лидера египетской оппозиции Хишама Кассема к шести месяцам тюрьмы.



Это помешает ему баллотироваться на президентских выборах, которые состоятся весной 2024 года.



По словам его адвоката, приговор включает три месяца тюремного заключения и штраф в размере 20 тысяч египетских фунтов за клевету на президента Египта, а также еще три месяца за неуважение к правоохранительным органам в ходе расследования.



Кассем является ярым критиком президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Он основал политическое движение "Аль-Тайар аль-Хур".