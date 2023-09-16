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Сиси устранил конкурента от оппозиции на выборах в Египте
16.09.2023 14:54 Алина Груднева

Сиси устранил конкурента от оппозиции на выборах в Египте

Суд в Каире приговорил лидера египетской оппозиции Хишама Кассема к шести месяцам тюрьмы.

Это помешает ему баллотироваться на президентских выборах, которые состоятся весной 2024 года. 

По словам его адвоката, приговор включает три месяца тюремного заключения и штраф в размере 20 тысяч египетских фунтов за клевету на президента Египта, а также еще три месяца за неуважение к правоохранительным органам в ходе расследования.

Кассем является ярым критиком президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Он основал политическое движение "Аль-Тайар аль-Хур".

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