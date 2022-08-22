



Сиси созывает саммит по поводу ситуации в Газе и Украине

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси проведет саммит пяти арабских государств, где обсудят энергетический и продовольственный кризис, связанный с войной в Украине, и ситуацию в Газе.

По данным газеты "Аль-Ахрам", мероприятие состоится сегодня, 22 августа.

На саммите будут присутствовать президент ОАЭ, премьер-министр Ирака и короли Иордании и Бахрейна. Они встретятся с Сиси в городе Эль-Аламейн.

По словам дипломатического источника, спор между Египтом, Суданом и Эфиопией из-за плотины на Ниле также будет стоять на повестке дня.

Кроме того, стороны обсудят конфликты в Йемене, Сирии и Ливии, а также недавний конфликт в Газе.